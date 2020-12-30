Экс-посол Молдавии в РФ стал обвиняемым в контрабанде анаболиков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывшему послу Молдавии в Москве Андрею Негуце предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о перевозке анаболиков из республики в Россию.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Молдавии, "Негуца признан обвиняемым по делу об участии в контрабанде, он заслушан прокурорами в качестве обвиняемого". В ведомстве отметили, что во время допроса он не признал вину, сохранив прежние показания, которые он дал в качестве подозреваемого.

Прокуроры обратились в суд, который в среду рассмотрит их запрос о предварительном аресте Негуцы на 30 дней.

Негуца вернулся из Москвы на прошлой неделе. В понедельник он пришел на допрос в Генпрокуратуру, после чего его задержали на 72 часа (этот срок истекает в четверг).

В начале декабря Таможенная служба Молдавии сообщила о задержании крупного контрабандного груза анаболиков - 350 кг на сумму примерно в 400 тыс. евро, который был обнаружен в багажнике микроавтобуса с дипломатическими номерами, ехавшего из Кишинева в Москву через пограничный пункт на молдавско-украинской границе.

В начале декабря бывший президент Молдавии Игорь Додон в срочном порядке подписал указ об отзыве Негуцы с должности посла в России.