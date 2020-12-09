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Додон готов отозвать посла Молдавии в РФ из-за контрабанды анаболиков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Покидающий свой пост президент Молдавии Игорь Додон считает, что посол Молдавии в России Андрей Негуца должен быть отозван, если подтвердится информация о контрабанде анаболиков из Кишинева в Москву.

"Это позор для Молдовы. Он должен быть отозван и в случае виновности ответить в соответствии с законодательством республики Молдова", - сказал Додон во вторник вечером в ходе телевизионной передачи на телеканале N4.

Он отметил, что прокуратура проводит расследование по этому поводу. "Я не интересовался в прокуратуре и с послом тоже не разговаривал... Если он мог позволить себе такие вещи, если он действительно это делал, его нужно доставить домой, чтобы он ответил по закону", - добавил Додон.

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Ранее сообщалось, что Игорь Додон выражал недовольство работой посла, заявив, что "в России было плохо организовано голосование граждан Молдавии на президентских выборах". Дипломатические источники утверждали, что Додон намерен до истечения срока своих полномочий (23 декабря) подписать указы об отзыве Негуцы и назначении нового посла.

В выходные таможенная служба Молдавии сообщила о задержании контрабандного груза с крупной партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму примерно 200 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который ехал из Кишинева в Москву через пограничный пункт пропуска Паланка-Маяки на молдавско-украинской границе. Установлено, что микроавтобус принадлежит посольству Молдавии в России. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии заявило о готовности способствовать расследованию.

Водителю микроавтобуса предъявлено обвинение, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Молдавия Россия Игорь Додон Андрей Негуца

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