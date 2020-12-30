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Суд Кишинева арестовал на 30 суток бывшего посла Молдавии в РФ Негуца

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший посол Молдавии в России Андрей Негуца помещен под предварительный арест сроком на 30 суток. Как сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдавии, решение об этом, по запросу прокуроров, принял суд сектора Чокана Кишинева.

Обвиняемый вины не признал.

Как сообщалось ранее, Андрей Негуца вернулся из Москвы на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в причастности к контрабанде анаболическими стереоидами из Молдавии в Россию. Прокуроры потребовали в суде предварительного ареста обвиняемого.

В начале декабря Таможенная служба Молдавии сообщила о задержании контрабандного груза с крупной партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму примерно в 400 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который направлялся из Кишинева в Москву через пограничный пункт пропуска Паланка-Маяки на молдавско-украинской границе.

По этому же делу 5 декабря был задержан водитель посольского микроавтобуса, также задержан еще один фигурант.

В начале декабря бывший президент Молдавии Игорь Додон в срочном порядке подписал Указ об отзыве Андрея Негуца с должности посла Молдавии в Российской Федерации.

Молдавия Андрей Негуца

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