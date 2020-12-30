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Турция и США создали совместную рабочую группу по российским С-400

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Турция и США создали совместную рабочую группу по урегулированию вопросов с приобретенными Анкарой у России зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Сформирована совместная рабочая группа с США по С-400, начаты технические переговоры", - сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Вашингтон предложил сотрудничество уже после введения санкций против Турции. "Мы стремимся поддерживать позитивные отношения с новой администрацией США", - добавил министр.

Ранее США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Анкара должна немедленно решить проблему, сложившуюся в результате приобретения российских С-400. Он подчеркнул, что сделки с Россией в оборонной сфере недопустимы.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

США Турция Мевлют Чавушоглу С-400

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