В Чехии зафиксирован рекордный суточный прирост заражений COVID-19

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Чехии за минувшие сутки выявили более 16,3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, и это самый высокий суточный прирост с начала эпидемии в этой стране, сообщает Чешское радио со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что почти половина (48%) проведенных в Чехии тестов на коронавирус за минувшие 24 часа дали положительный результат.

С воскресенья, 27 декабря, в Чехии ужесточили ограничительные меры, закрыли большинство магазинов и объектов сферы услуг. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00 по местному времени.

В Чехии на выходных стартовала вакцинация населения от коронавируса, первыми прививки смогут сделать врачи и пожилые люди в домах престарелых.

В общей сложности за время пандемии в стране зафиксировали 701 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 11,4 тыс. инфицированных скончались.