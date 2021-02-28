В Чехии допустили применение "Спутника V" без решения еврорегулятора

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Чехия может пойти на применение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", не дожидаясь, пока препарат будет одобрен европейским регулятором EMA, заявили в воскресенье в чешском руководстве.

По сообщению европейских СМИ, такую позицию заняли как премьер Андрей Бабиш, так и президент Милош Земан.

Чехия в последние недели столкнулась с ускорением распространения коронавируса, и власти страны ищут способы ускорить вакцинацию населения.

В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гватемале и Гондурасе.