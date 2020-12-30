Лукашенко обвинил оппозицию в желании развалить экономику и свергнуть строй

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил уехавших за границу оппозиционеров в том, что они "изобретают козни" против страны.

"Мятеж, блицкриг или цветная революция не прошли. Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Блага только не видно. У этих деятелей свои специфические представления и понимание политики", - сказал Лукашенко в среду при посещении минского ОМОНа.

"Вместо поиска конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии людей оппозиция призываtт к уличным баталиям", - заявил президент, обвинив оппонентов в том, что те "пытаются поставить под сомнение легитимность государственных институтов, содействуют призывам уничтожать имущество несогласных с ними, расправляться с их детьми, женами и близкими людьми".

"При этом они называют себя патриотами, хотя в открытую работают на развал экономики, ликвидацию существующего конституционного строя и уничтожение страны", - утверждал Лукашенко.

Он также заявил о провокационном поведении соседних стран в отношении Белоруссии. "Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации", - сказал Лукашенко, добавив, что у западных и северных границ Белоруссии идёт постоянное наращивание военного потенциала, а Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. "Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ (бело-красно-белыми)-флагами и портретами фюрера", - заявил Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и новых выборов.