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Белорусская оппозиция не исключила протесты в феврале во время народного собрания

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Проведение в феврале Всебелорусского народного собрания может послужить поводом к всплеску протестов в республике, считает советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.

"Из ближайших важных политических поводов - это Всебелорусское собрание. Будет ли это поводом к уличным протестам? Скорее всего, так, но мы будем смотреть по настроениям людей", - сказал Вячорка в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

При этом он заверил, что "протесты не организовываются в Вильнюсе или Варшаве, а возникают снизу". Вячорка утверждает, что спрогнозировать волну протестов практически невозможно. Он считает, что всплеск может произойти "в любой день, любую минуту".

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"На ближайшие шесть месяцев нет никакого шанса, что протест остановится. Будет очень много моментов, когда он будут возобновляться в разных формах. И в Минске, и в регионах. И под влиянием экономических факторов, и под влиянием политических действий (президента страны - ИФ) Лукашенко, а, возможно, его ошибок", - добавил советник Тихановской.

Сама Тихановская во время пресс-конференции заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись", а меняют форму. "Очень важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-либо говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала она.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года после выборов президента.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия

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