Белорусская оппозиция не исключила протесты в феврале во время народного собрания

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Проведение в феврале Всебелорусского народного собрания может послужить поводом к всплеску протестов в республике, считает советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.

"Из ближайших важных политических поводов - это Всебелорусское собрание. Будет ли это поводом к уличным протестам? Скорее всего, так, но мы будем смотреть по настроениям людей", - сказал Вячорка в ходе онлайн пресс-конференции в среду.

При этом он заверил, что "протесты не организовываются в Вильнюсе или Варшаве, а возникают снизу". Вячорка утверждает, что спрогнозировать волну протестов практически невозможно. Он считает, что всплеск может произойти "в любой день, любую минуту".

"На ближайшие шесть месяцев нет никакого шанса, что протест остановится. Будет очень много моментов, когда он будут возобновляться в разных формах. И в Минске, и в регионах. И под влиянием экономических факторов, и под влиянием политических действий (президента страны - ИФ) Лукашенко, а, возможно, его ошибок", - добавил советник Тихановской.

Сама Тихановская во время пресс-конференции заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись", а меняют форму. "Очень важно, чтобы мирные протесты продолжались в любой форме. Это могут быть акции, районные шествия, флешмобы, всякого рода перфомансы. Нам не нужно давать возможность ни режиму, ни еще кому-либо говорить, что протесты сдулись, потому что это не так. Они, возможно, меняют форму. Это нормально", - сказала она.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года после выборов президента.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.