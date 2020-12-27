Белорусская милиция обещала реагировать на акции протеста в праздники

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Белоруссии перешло на усиленный вариант несения службы в связи новогодними и рождественскими праздниками.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, комментируя меры реагирования на возможные протестные акции в Белоруссии в праздничные дни, подчеркнула, что милиция готова реагировать и на несанкционированные акции протеста, если они будут проходить.

Как сообщают белорусские СМИ и пользователи соцсетей, утром в воскресенье в некоторых районах Минска проходят локальные акции протеста, люди с оппозиционной бело-красно-белой символикой собираются в колонны по своим микрорайонам.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям. В последнее время они проходят локально.