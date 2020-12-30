Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины Sinovac Biotech

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках на территорию страны в максимально короткие сроки вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, сообщает в среду Офис президента Украины.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Как отмечается в сообщении, будет закуплено 1,8 млн доз по цене 504 грн ($17) за дозу.

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) уточнило, что вакцина CoronaVac закуплена в количестве 1 913 316 доз. Первая партия – 700 тысяч доз – будет поставлена до конца первого квартала 2021 года.

Препарат может храниться в стандартных холодильных условиях при температуре - 2-8 градусов по Цельсию.

В МЗУ уточняют, что вакцина компании Sinovac Biotech находится в завершении III фазы клинических испытаний, которые проходят в Бразилии, Индонезии и Турции. Всего в мире насчитывается более 10 компаний-разработчиков вакцин-кандидатов, находящихся в этой фазе испытаний. Только после успешного завершения III фазы вакцина может быть зарегистрирована, в том числе на Украине.

В Китае подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках государственной программы. Они были одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях за рамками клинических испытаний.