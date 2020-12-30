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Эффективность COVID-вакцины от Sinopharm оценили почти в 80%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная китайской компанией Sinopharm, в ходе испытаний показала 79,34% эффективности, сообщает в среду издание South China Morning Post со ссылкой на заявление подразделения компании - Пекинский институт биологических продуктов.

По информации Sinopharm, вакцина, выдаваемая курсом в две дозы, оказалась безопасной для испытуемых. Sinopharm также подала заявление в надзорные органы КНР для ее официального одобрения.

Однако, отмечает издание, компания предоставила мало данных об испытаниях препарата: так, неясно, на каком числе людей тестировалась вакцина для достижения таких результатов, или какие именно данные анализировались. Клинические испытания препарата проводятся в разных странах мира, включая ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

Кроме этого, напоминает SCMP, вакцина Sinopharm в числе прочих препаратов уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года.

Ранее, отмечает газета, ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины от Sinopharm: 9 декабря органы здравоохранения ОАЭ сообщили, что препарат в ходе испытаний доказал эффективность в 86%. Также эта вакцина одобрена властями Бахрейна.

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