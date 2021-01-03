На Украине заявили, что не будут закупать вакцину "Спутник V"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Киев не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", сообщил в воскресенье директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов.

"Пока для заказа российского продукта, в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований", - написал он в своем фейсбуке.

Жумадилов отметил, что в сегменте векторных вакцин, которой является российская вакцина-кандидат, есть значительная конкуренция.

"18 производителей по всему миру находятся на том или ином этапе разработки. Среди них есть такие авторитетные игроки международного фармацевтического рынка, как AstraZeneca, Johnson & Johnson и другие. При этом AstraZeneca уже имеет разрешение на использование в ряде стран включая Великобританию", - отметил директор.

По его словам, "полагаться на государственную российскую компанию в условиях российской вооруженной агрессии против Украины в вопросе обеспечения эпидемического благополучия всей страны - это невежество, как минимум".

Между тем, накануне сообщалось, что харьковская фармацевтическая компания "Биолек" направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации вакцины "Спутник V".

В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что РФПИ может начать клинические исследования вакцин AstraZeneca и "Спутник V" на территории Украины.