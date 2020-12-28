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Лукашенко назначил Всебелорусское народное собрание на 11-12 февраля

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдет 11-12 февраля, сообщил близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого". Он назвал эти даты на совещании по подготовке ВНС.

8 декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и наделить его некоторыми полномочиями, которыми до сих пор обладал президент и которые с него предполагается снять.

На совещании 28 декабря он заявил, что республиканский и региональные организационные комитеты уже начали работу, а с 29 декабря начнется отбор делегатов ВНС. По словам президента, делегаты должны представлять все слои и группы населения.

ВНС в феврале 2021 года пройдет в шестой раз. Впервые его провели в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор его собирают каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

После президентских выборов 9 августа Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением улицы. Затем он пообещал это сделать в результате изменения Конституции, а план этих изменений должно будет обсудить Всебелорусское народное собрание. 13 ноября Лукашенко подтвердил, что готов поделиться полномочиями с другими органами власти по действующей Конституции, но он не допустит так называемого транзита власти и ее передачи преемникам.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Белоруссия ВНС Александр Лукашенко

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