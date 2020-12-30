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Застрявшие в Турции моряки из РФ не могут вернуться на родину уже год

Их капитан даже написал письмо Путину с просьбой о помощи

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Три члена экипажа российского танкера-химовоза "Глард-2", 10 января столкнувшегося с турецким рыболовецким судном, продолжают оставаться в Стамбуле, сообщил в среду "Интерфаксу" капитан танкера (владельцем является ООО "Самаратрансшиппинг") Александр Кудряшев.

"10 января будет год, как случилась авария. Экспертизы, подтвердившие отсутствие нашей вины, прошли еще летом. Однако пандемия, а также полное невнимание к нашей ситуации со стороны турецких и российских властей не дают завершиться делу и мы вынуждены оставаться вдали от дома", - сказал капитан.

Он отметил, что сроки рассмотрения дела постоянно переносятся. "По последним данным, заседание должно пройти в марте. Адвокат нам постоянно звонит, однако лишь за тем, чтобы сообщить об очередном переносе слушания по делу. В МИДе и посольстве России знают о ситуации, но это ничего не меняет", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. "Однако письмо было перенаправлено в МИД, который ответил, что ситуацию пока изменить они не могут", - сказал Кудряшев.

Инцидент с российским танкером в Турции

Как сообщалось, 10 января у берегов Турции произошло столкновение российского танкера-химовоза "Глард-2" и турецкого рыболовецкого судна. Танкер перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести. Судно затонуло. Экипаж и корпус танкера не пострадали.

ООО "Самаратрансшиппинг" отмечало, что рыболовецкая лодка шла с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов - без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков.

Состав команды танкера был обновлен, 24 января он отправился по маршруту. При этом капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства. В процессе судебных тяжб в Турции началась пандемия и суды временно прекратили свою работу.

Владелец танкера ранее сообщал, что от имени моряков были обращения в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации на родину, однако никаких ответных реакций не последовало.

ООО "Самаратрансшиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является глава компании Вячеслав Нигматулин.

"Самаратрансшиппинг" является бербоутным владельцем судов "Глард-1", "Глард-2" и "Глард-3". Судно "Глард-2" построено в 2014 году.

Глард-2 Стамбул Александр Кудряшев Турция Самаратрансшиппинг

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