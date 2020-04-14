Застрявшие в Стамбуле российские моряки попросили забрать их домой

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Три члена экипажа российского танкера-химовоза, 10 января столкнувшегося с турецким рыболовецким судном, продолжают оставаться в Стамбуле во время режима самоизоляции в стране из-за COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Самаратрансшиппинг" (владелец танкера).

"Капитан, боцман и старший помощник после аварийного случая находятся в Стамбуле, ждут окончания расследования со стороны турецких властей. Но расследование приостановлено из-за ситуации с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, компания сняла морякам квартиру, они остаются на самоизоляции и выходят раз в неделю за продуктами. "Мы обращались в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации моряков на родину. В консульстве нам сообщили, что МИД Турции на карантине и не может сейчас помочь в разрешении проблемы", - отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что моряки просят помощи у России, они хотят вернуться домой. "Мы просим консульство и МИД России, правительство Самарской области обратить внимание на то, что уже три месяца наши моряки находятся в тупиковой ситуации. Мы просим вернуть наших моряков на родину. Сегодня из Москвы летит самолет в Стамбул забрать граждан России из Турции. Конечно, наши ребята хотят оказаться на борту этого самолета", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у моряков должна была закончиться виза. Сегодня адвокат, назначенный страховой компанией, заверил моряков, что на фоне карантинных мер в стране виза будет автоматически продлена.

10 января у берегов Турции произошло столкновение российского танкера-химовоза "Глард-2" и турецкого рыболовецкого судна. Танкер перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести. Судно затонуло. Экипаж и корпус танкера не пострадали.

ООО "Самаратрансшиппинг" отмечало, что рыболовецкая лодка шла с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов - без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков. Состав команды танкера был обновлен, 24 января он отправился по маршруту. При этом капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства.

ООО "Самаратрансшиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является глава компании Вячеслав Нигматулин.

"Самаратрансшиппинг" является бербоутным владельцем судов "Глард-1", "Глард-2" и "Глард-3". Судно "Глард-2" построено в 2014 году.