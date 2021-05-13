Суд перевел в статус свидетелей застрявших в Стамбуле моряков из РФ

Однако им по-прежнему запрещено покидать Турцию

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Три члена экипажа российского танкера-химовоза "Глард-2", 10 января 2020 года столкнувшегося с турецким рыболовецким судном, продолжают оставаться в Стамбуле, сообщил в среду "Интерфаксу" капитан танкера (владельцем является ООО "Самаратрансшиппинг") Александр Кудряшев.

"На последнем заседании суда нам сообщили, что в отношении капитана рыболовного судна возбуждено уголовное дело. Для этого понадобилось более года. Теперь следствие будет расследовать данное дело и следующее заседание суда назначили только на 7 сентября. Членов нашего экипажа перевели в статус свидетелей, однако нам по-прежнему запрещено покидать страну", - сказал капитан.

Он сообщил, что на заседании суда присутствовал консул РФ. "Он видел беспредел турецкого суда, но говорит, что ничего не может поделать. Мы снова решили обратиться в МИД. Мы уже не знаем, что еще сделать", - сказал Кудряшев.

Ситуация с российским танкером в Турции

10 января 2020 года у берегов Турции произошло столкновение российского танкера-химовоза "Глард-2" и турецкого рыболовецкого судна. Танкер перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. В результате столкновения три человека из шести находившихся на борту рыболовецкого судна пропали без вести. Судно затонуло. Экипаж и корпус танкера не пострадали.

ООО "Самаратрансшиппинг" отмечало, что рыболовецкая лодка шла с нарушением международных правил предотвращения столкновения судов - без опознавательных знаков и ходовых огней.

Следствие большую часть вины возлагало на рыбаков.

Состав команды танкера был обновлен, 24 января он отправился по маршруту. При этом капитан, старпом и боцман, несшие вахту в момент столкновения двух судов, остались в Стамбуле до окончания разбирательства. В процессе судебных тяжб в Турции началась пандемия и суды временно прекратили свою работу.

Владелец танкера ранее сообщал, что от имени моряков были обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в консульство РФ в Турции и другие ведомства с просьбой о депортации на родину, однако действий не последовало.

ООО "Самаратрансшиппинг" зарегистрировано в 2013 году. Компания осуществляет речные и морские перевозки наливных грузов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем 100%-ной доли в уставном капитале ООО является глава компании Вячеслав Нигматулин.

"Самаратрансшиппинг" является бербоутным владельцем судов "Глард-1", "Глард-2" и "Глард-3". Судно "Глард-2" построено в 2014 году.