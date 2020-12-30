Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Палата общин одобрила соглашение об отношениях Лондона и ЕС после Brexit

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Члены Палаты общин Великобритании в среду большинством голосов утвердила законопроект о соглашении по дальнейшим отношениям Лондона и Брюсселя после выхода страны из Евросоюза.

За это выступили как консерваторы, так и находящиеся в оппозиции лейбористы. В итоге за проект проголосовал 521 парламентарий, против – 73 депутата.

В подписанный пакет документов входят соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии (Евратомом), с одной стороны, и Великобританией – с другой; соглашение между ЕС и Великобританией о процедурах безопасности для обмена и защиты секретной информации; соглашение между Великобританией и Евратомом о сотрудничестве в области безопасного и мирного использования ядерной энергии.

В миреГлавы Евросовета и ЕК подписали соглашения об отношениях с БританиейЧитать подробнее

Ранее Совет ЕС принял решение о подписании данных документов и об их применении на временной основе с 1 января 2021 года.

Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), ранее председатель ЕП Давид Сассоли заявил, оно не состоится в этом году, поскольку было заключено в последний момент, и у европарламентариев недостаточно времени для изучения документа.

В понедельник состоялось совещание Сассоли и председателей европарламентских фракций с участием главы Еврокомиссии фон дер Ляйен и координатора ЕС на переговорах с Великобританией Мишеля Барнье. По итогам этого совещания стало известно, что Европарламент рассчитывает в марте 2021 года ратифицировать достигнутое с Великобританией соглашение о будущих отношениях сторон.

Хронология Brexit

Подданные Великобритании 23 июня 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о своем намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 года одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Он также одобрил политическую декларацию о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не добиваться продления переходного периода. Таким образом, переходный период Brexit закончится 31 декабря 2020 года.

Великобритания ЕС Brexit

Новости
Пандемия коронавируса

Боливия решила закупить 5,2 млн доз "Спутника V"

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Цена биткойна выросла до $28,5 тысяч

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Зеленского обвинили в превышении полномочий из-за ситуации с главой КС Украины

Партия из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Взрыв произошел в аэропорту Адена после прилета министров Йемена

В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва расширила санкционный список британцев

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Турция и США создали совместную рабочую группу по российским С-400

Турция со среды будет требовать справки о тесте на COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');