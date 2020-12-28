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Европарламент рассмотрит соглашение между ЕС и Великобританией в марте

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Европейский союз оформляет достигнутое в последний момент соглашение с Великобританией, отступив от прописанных законодательных процедур. Европарламент (ЕП) рассчитывает ратифицировать его задним числом в марте.

"С учетом конкретных, уникальных и специфических обстоятельств Конференция председателей (фракций - ИФ) дает согласие на временное применение (соглашения), чтобы смягчить последствия разрыва связей для граждан и бизнеса и предотвратить хаос сценария отсутствия сделки", - говорится в заявлении руководства ЕП, опубликованном в понедельник после его совещания с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

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"Это решение по данному конкретному временному применению не является прецедентом и не отменяет установленных обязательств между институтами ЕС. Оно не должно служить схемой для будущих процедур согласования", - подчеркнули лидеры политических групп ЕП.

Участники совещания решили "рассмотреть предложение о некотором продлении периода временного применения (соглашения), допустив его ратификацию Европарламентом на мартовской пленарной сессии". Таким образом, Европарламент успеет подготовиться к ратификации соглашения до конца его временного применения.

Ранее в понедельник Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил временное применение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией после Brexit, достигнутого 24 декабря. Окончательное решение Совета ЕС также по ускоренной письменной процедуре ожидается во вторник.

Режим временного применения соглашения начнет действовать с 1 января 2021 года.

ЕС Великобритания Brexit

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