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Лукашенко заявил о невозможности народного собрания влиять на Конституцию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - У Всебелорусского народного собрания не будет полномочий для изменения Конституции, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет", - сказал Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ в четверг. Слова Лукашенко приводит госагентство БелТА.

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После президентских выборов 9 августа Лукашенко заявил, что готов поделиться полномочиями, но не под давлением уличных выступлений оппозиции. Затем он пообещал это сделать в результате изменения Конституции, а план этих изменений должно будет обсудить Всебелорусское народное собрание. 13 ноября Лукашенко подтвердил, что готов поделиться полномочиями с другими органами власти по действующей Конституции, но он не допустит так называемого транзита власти и ее передачи преемникам.

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет 11-12 февраля в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор такие собрания проходят каждые пять лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Александр Лукашенко

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