Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19 в возрасте 93 лет

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Французский киноактер и режиссер Робер Оссейн скончался в четверг на 94-м году жизни, передают парижские СМИ со ссылкой на его супругу.

Днем ранее актер отметил 93-летие. В сообщениях отмечается, что причиной смерти стали респираторные осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Актер, у которого были азербайджанские корни, с детства хорошо говорил по-русски.

Наибольший успех в кино Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Во Франции Оссейн был хорошо известен и как театральный режиссёр.