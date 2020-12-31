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Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19 в возрасте 93 лет

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Французский киноактер и режиссер Робер Оссейн скончался в четверг на 94-м году жизни, передают парижские СМИ со ссылкой на его супругу.

Днем ранее актер отметил 93-летие. В сообщениях отмечается, что причиной смерти стали респираторные осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

Актер, у которого были азербайджанские корни, с детства хорошо говорил по-русски.

Наибольший успех в кино Оссейн имел в роли графа Тулузского Жоффрея де Пейрака в экранизациях романов об Анжелике.

Во Франции Оссейн был хорошо известен и как театральный режиссёр.

Франция коронавирус

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