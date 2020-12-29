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Эксперты предположили неконтролируемую пандемию во Франции после праздников

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Научный совет при французском правительстве предупредил о возможности "неконтролируемого возобновления эпидемии" коронавируса COVID-19 в январе после праздников, сообщает во вторник газета Figaro.

"Научный совет считает возможным, что такой рост числа заражений вызовет в течение нескольких недель неконтролируемое возобновление эпидемии, сильный рост госпитализаций, случаев помещения в реанимацию и летальных исходов", - говорится в заключении совета, опубликованном во вторник.

Совет предложил три варианта, как реагировать на эти риски. Первый - строгая самоизоляция в регионах и городах, больше всего пострадавших от пандемии. Этот вариант был исключен. Второй вариант - реагировать уже после того, как число заражений вырастет после праздников. Он подразумевает ограничение социальной или экономической активности, которая может способствовать распространению вируса.

Последний вариант - реагировать позднее, основываясь на числе новых госпитализаций. Он включает "более широкие ограничительные меры, вплоть до длительной самоизоляции".

Ситуацию осложняет недоверие большинства жителей Франции по отношению к вакцине. Так, в первые три дня вакцинации в стране иммунизировали менее ста человек, а данные опроса Ipsos Global Advisor свидетельствуют, что только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса.

С начала пандемии во Франции заразились коронавирусом более 2,5 млн человек, более 63 тыс. умерли.

Франция коронавирус COVID-19

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