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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:53Заразились
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На Украине выявили вдвое меньше новых случаев COVID, чем 31 декабря

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро 2 января зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 606 человек, умер 51 пациент, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

В миреЧисло инфицированных COVID-19 на Украине превысило 1 млн человекЧитать подробнее

Он отметил в фейсбуке, что среди 5 038 заразившихся - 182 ребенка и 131 медработник.

Утром 1 января сообщалось о 9 432 новых случаях, утром 31 декабря - о 9 699 новых случаях, 30 декабря - о 7 986 новых случаях заражения, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших; 28 декабря было 4 835 новых случаев инфицирования.

Количество заразившихся с начала пандемии на утро субботы составило 1 069 517 человек, 18 731 человек умер от COVID-19, выздоровели 722 615 человек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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