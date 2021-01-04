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Что произошло за день: понедельник, 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские военные следователи переквалифицировали на более тяжкую статью (умышленное убийство двух или более лиц) уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Максимальное наказание, согласно ч.2 ст. 105, - пожизненное лишение свободы.

- Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 19 ноября упал ниже отметки в 24 тыс. случаев. При этом в Москве число новых случаев коронавируса снизилось до минимума с начала октября.

- Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции: он, в частности, поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. Кабмин также должен рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов россиянам, которые привились от коронавируса российскими вакцинами.

- Суд в Лондоне отказался экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, мотивировав свое решение опасениями за психическое здоровье Ассанжа. Позднее также стало известно, что власти Мексики выразили готовность предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks.

- Владимир Путин подписал указ об утверждении порядка действий властей по предупреждению угрозы ЧС, связанных с заносом в РФ и распространением на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Правительству РФ поручено в 3-месячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предотвращению подобных угроз.

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