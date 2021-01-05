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США ввели санкции против производителей металлов в Иране

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Власти США объявили о внесении в санкционный список ряда компаний, имеющих отношение к производству стали в Иране.

"Производство металлов – важный источник доходов для иранского режима. Благодаря этому богатеют коррумпированные лидеры Ирана. Также доходы используются для финансирования вредоносных видов деятельности, таких как распространение оружия массового поражения и средств их доставки, поддержка иностранных террористических группировок, нарушения прав человека в Иране и за его пределами", - говорится в заявлении американского Минфина.

В документе подчеркивается, что санкции вводятся против "базирующегося в КНР поставщика графитовых электродов – ключевого компонента для производства стали. Также под санкциями оказались 12 иранских компаний производителей стали и других металлов, равно как три находящиеся за пределами Ирана структуры, занимающиеся продажами от лица крупной иранской компании".

В списке Минфина значатся, в частности, Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology (КНР), Khazar Steel, Zarand Iranian Steel Company и другие.

Санкции, в частности, предусматривают, замораживание активов компаний в США.

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