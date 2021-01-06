Что случилось этой ночью: среда, 6 января

Заседание ОПЕК+, заявление спецслужб США о причастности РФ к хакерской атаке, итоги молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ОПЕК+ договорилась о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн б/с после марта. Страны ОПЕК+ сохранят в феврале январские уровни добычи, лишь Россия и Казахстан в феврале увеличат добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а в марте увеличат производство еще на столько же. Россия увеличит добычу вдвое меньше, чем рассчитывала.

- Украинская фармкомпания "Биолек" из Харькова подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V".

- Спецслужбы США склонились к версии о причастности РФ к хакерской атаке. В совместном заявлении ФБР, Агентства национальной безопасности и ряда других ведомств отмечается, что ответственность за хакерскую атаку "полностью или почти полностью лежит на лице или структуре, имеющей отношение к России".

- Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею. В матче за бронзу в Эдмонтоне, принимающем турнир, россияне со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) потерпели поражение от сверстников из сборной Финляндии. Золото завоевала сборная США.