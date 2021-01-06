Президент Португалии самоизолировался из-за контакта с больным COVID

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза в среду ушел на профилактическую самоизоляцию на две недели после контакта с человеком, у которого был выявлен COVID-19, сообщает португальский телеканал RTP.

В настоящее время ди Соуза ожидает вердикта медиков, однако продолжит работу, поскольку он является кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут в стране в конце января. В частности, он будет принимать участие в предвыборных дебатах в режиме видеоконференции.

За последние сутки в Португалии зафиксировали более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 100 инфицированных скончались.

Всего с начала эпидемии в Португалии выявили более 446,6 тыс. случаев COVID-19, более 7,3 тыс. пациентов скончались, а 352 тыс. выздоровели.