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Президент Португалии заболел коронавирусом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза после контакта с зараженным коронавирусом сам заболел COVID-19, говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

Президент в начале января контактировал с человеком, у которого был выявлен COVID-19. После этого он отправился на изоляцию и сдавал тесты на коронавирус, и ПЦР-тест накануне, 11 января, вечером показал положительный результат, несмотря на то, что тест на антиген ранее дал отрицательный результат.

У 72-летнего президента Португалии нет симптомов, характерных для коронавируса. Все встречи на ближайшие дни он отменил, ди Соуза будет работать в своей официальной резиденции - во дворце Белен в Лиссабоне.

В понедельник, 11 января, премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил журналистам, что стране приходится иметь дело уже с третьей волной коронавируса.

Он отметил, что в связи с рекордными показателями заболеваемости COVID-19 и смертности инфицированнных португальцам не избежать новой изоляции. Премьер уточнил, что в среду, 13 января, на заседании кабинета министров будут приняты ограничительные меры аналогичные тем, что действовали во время первого локдауна в марте 2020 года.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2021 годаПандемия коронавируса
Марселу Ребелу ди Соуза Португалия Коронавирус

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