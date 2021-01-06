Поддерживающие Трампа демонстранты прорвались в здание Сената

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената, сообщает телеканал NBC.

В связи с этим и сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания Конгресса.

Здание Конгресса США блокировано полицией на вход и выход. Раздается оповещение об угрозе и необходимости укрыться в безопасном месте.

Ранее между участниками акции протеста и полицией на Капитолийском холме произошли столкновения.

По данным телеканала CNN, поступают сообщения о применении в ходе беспорядков слезоточивого газа и светошумовых гранат. Однако пока не ясно, применяла их полиция или демонстранты.

Акция сторонников Трампа проходит в Вашингтоне в среду. Параллельно с ней Конгресс США собрался для ратификации результатов президентских выборов: ожидается, что конгрессмены признают победу демократа Джо Байдена. Однако некоторые республиканцы ранее огласили свои планы предпринять демарш, чтобы этот процесс затянулся и не прошёл гладко.

Трамп продолжает утверждать, что выборы выиграл именно он, а победу