Что случилось этой ночью: четверг, 7 января

Беспорядки в Капитолии США, демократы в Сенате, замороженный после призыва мирно покинуть Капитолий твиттер Трампа

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп на встрече со сторонниками заявил, что никогда не признает поражение на выборах президента. Он анонсировал, что позже в среду представит доказательства своей победы на выборах.

- Демонстранты прорвались в здание Капитолия во время заседания Конгресса США, на котором обсуждалась сертификация голосов выборщиков. Палата представителей и Сенат прекратили работу, наиболее высокопоставленные чиновники позже были эвакуированы на военную базу. Протестующие ворвались в зал Сената. Позже для восстановления порядка подключили Национальную гвардию США. В ходе столкновений с правоохранительными органами пострадали несколько человек, в том числе полицейские. В результате беспорядков погибли четыре человека. Было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство возле штаб-квартиры республиканцев недалеко от Капитолия. К 3 часам ночи по Москве основная часть демонстрантов покинула подступы к Капитолию. Через несколько часов Конгресс США возобновил сертификацию победы Байдена на выборах.

- Президент США сделал видеообращение к протестующим через Twitter. В нем он в очередной раз подчеркнул неправомерность действий демократов и назвал выборы сфальсифицированными, а также призвал митингующих прекратить беспорядки. Twitter запретил лайки и ретвиты видеообращения, а позже заморозил аккаунт Трампа, пока он не удалит три твита, нарушающих политику компании, и предупредил, что заблокирует аккаунт президента навсегда в противном случае. Facebook также удалил видео Трампа с призывом мирно покинуть Капитолий.

- Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час. Действие режима началось в 18:00 среды и завершится в 6:00 четверга.

- Демократическая партия получит большинство в Сенате, свидетельствуют подсчеты американских СМИ. Решающее голосование проходит в штате Джорджия.