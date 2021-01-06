CNN сообщил о пострадавшей от выстрела женщине в ходе столкновений в Капитолии

NBC сообщает о нескольких пострадавших

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Женщина получила огнестрельное ранение в область груди в ходе столкновений на территории Капитолия США, сообщает CNN с ссылкой на два источника.

Пострадавшая находится в критическом состоянии, по данным источников. Другая информация о ее состоянии неизвестна.

В свою очередь, телеканал NBC сообщает со ссылкой на вашингтонских медиков, что помощь оказывается не одному, а нескольким пострадавшим.

Их число, а также степень тяжести ранения не приводятся.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".

В Конгрессе США в среду рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Процесс был прерван из-за акции протеста.