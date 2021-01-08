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Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков

Полиция Капитолия подтвердила смерть пятого человека после беспорядков
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал во время беспорядков в здании Конгресса 6 января, говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, офицер полиции Капитолия США Брайан Сикник получил ранение во время столкновений с протестующими в Вашингтоне. После выполнения задания он вернулся в офис и потерял сознание. Полицейского госпитализировали в местную больницу, где он умер вечером 7 января по местному времени (утром 8 января по московскому времени).

Сикник стал пятой жертвой беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января.

Ранее телеканал CNN сообщал о гибели полицейского после столкновений с демонстрантами, но полиция Капитолия опровергла это сообщение.

Штурм Конгресса сторонниками Трампа

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Штурм Капитолия

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США Вашингтон Капитолий

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