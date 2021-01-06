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Нацгвардию США задействуют в восстановлении порядка в Вашингтоне

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на Белый дом.

Такие решение власти приняли после того, как группа демонстрантов, поддерживающих президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Конгресса и сорвала там процесс сертификации итогов президентских выборов.

По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.

В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании.

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