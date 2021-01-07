Facebook удалил видео Трампа с призывом мирно покинуть Капитолий

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Компания Facebook удалила видеозапись, в которой президент США Дональд Трамп призывает своих сторонников уйти с территории Капитолия, где проходят акции протеста.

"Мы удалили ее, потому что в целом мы считаем, что она как раз способствует, а не уменьшает риск продолжающегося насилия", - говорится в заявлении вице-президента Гая Розена.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников, вышедших на акцию протеста в Вашингтоне, мирно разойтись по домам.

"Нам нужен мир, поэтому - идите домой. Мы вас любим, вы - особенные", - сказал он в видеозаписи, размещенной в твиттере.

"Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой с миром", - добавил Трамп.

Противники Трампа раскритиковали его обращение за то, что он заявлял в нем о симпатии к демонстрантам.