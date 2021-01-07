Вице-президент США Майк Пенс не покинул Капитолий во время беспорядков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс, несмотря на беспорядки в Капитолии и вокруг него, не покидал Капитолийский холм, сообщил телеканал CNN.

"Вице-президент Майк Пенс вернулся в Сенат. Он никогда не покидал Капитолий. Он был в постоянном контакте с руководством Палаты представителей и Сената, полицией Капитолия, Минюстом и Минобороны, чтобы облегчить усилия по обеспечению безопасности Капитолия и повторному созыву Конгресса. Теперь мы закончим дело народа", - цитирует телеканал заявление его пресс-секретаря.

Секретная служба США хотела, чтобы Пенс покинул комплекс Капитолия и все было на месте, но вице-президент решил остаться на месте, сказал источник CNN.

В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США. Сотрудники сил безопасности эвакуировали ряд высокопоставленных конгрессменов на военную базу в Вашингтоне, сообщили ранее американские СМИ.

В то же время, как сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси члены Конгресса США готовы в ближайшие часы возобновить процедуру сертификации результатов президентских выборов.

"Мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером, когда разрешат вернуться в Капитолий", - отметила она в заявлении.

Пелоси пояснила, что приняла такое решение после консультаций с лидерами Конгресса и с Пенсом.

Процедура сертификации результатов голосования Коллегии выборщиков, отдавших победу Джо Байдену, была прервана в Конгрессе несколько часов назад, когда в здание прорвались поддерживающие президента США Дональда Трампа демонстранты.