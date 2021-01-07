Трюдо назвал события в Вашингтоне атакой на демократию

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Канадцев глубоко взволновала и опечалила атака на демократию в соседних Соединенных Штатах, написал в твиттере премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Насилие никогда не сможет взять верх над волей народа. Демократию в США следует поддержать - и так и будет", - добавил он.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседания, на которых палаты Конгресса должны были сертифицировать результаты президентских выборов. Они оставались в здании несколько часов, затем их выдворили. К подавлению бунта привлекались силы Нацгвардии США. По данным полиции, в результате беспорядков погибли четыре человека.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела в городе комендантский час.

Случившееся уже осудили три бывших президента США - Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон.