Сенат США отклонил возражения против итогов выборов в Аризоне

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сенат американского конгресса 93 голосами против шести отклонил возражения, выдвинутые против голосования в штате Аризона.

Возражения выдвинуты рядом республиканских законодателей по итогам президентских выборов в "колеблющихся" штатах.

При каждом возражении, представленном в письменном виде и подписанном конгрессменом или сенатором, совместное заседание обеих палат Конгресса приостанавливается, а Палата представителей и Сенат объявляют перерыв для раздельного рассмотрения.

После этого голосования Конгресс вернется к совместному заседанию и продолжит подсчет голосов коллегии выборщиков.