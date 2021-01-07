Четыре человека стали жертвами беспорядков в американской столице

Режим ЧП в городе продлен на 15 дней

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена, сообщил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Он не уточнил, были ли эти люди каким-либо образом причастны к вторжению протестующих в здание Капитолия.

Ранее сообщалось о том, что во время захвата Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС США.

Заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуирован на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.

Тем не менее, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.