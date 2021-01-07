События в Вашингтоне ошеломили мировых лидеров

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Видные политики и высокопоставленные чиновники во всем мире выразили встревоженность в связи с беспорядками в Вашингтоне, где сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседания палат Конгресса по сертификации результатов выборов.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон в видеообращении заявил, что "отдельные буйные индивиды" вторглись в "светский храм американской демократии" и в результате погибла женщина. Произошедшие события, по его мнению, не характерны для Америки. Он заявил, что верит в силу демократии в США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал события в Конгрессе "позором". Он напомнил, что США защищают демократию во всем мире, и заявил, что сейчас жизненно важно, чтобы в стране прошел мирный и упорядоченный трансфер власти.

Об обеспокоенности заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он назвал случившееся атакой на демократию.

Глава МИД Германии Хайко Маас написал, что вспышку насилия спровоцировала подстрекательская риторика. Он предупредил, что пренебрежение демократическими институтами несет разрушительные последствия, и призвал Трампа и его сторонников принять волю избирателей и прекратить попирать демократию.

"Огорчен новостями о беспорядках и насилии в Вашингтоне", написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем твиттере. Он призвал американцев обеспечить мирную передачу власти и сохранить демократию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был "опечален" событиями в Капитолии США, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик. Он призвал ведущих политиков внушать своим последователям, что нужно "воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о "силе американских институтов и демократии" и добавила, что ждет начала сотрудничества с президентом Джо Байденом.

Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като выразил надежду, что "демократия в Соединенных Штатах преодолеет эту сложную ситуацию, восстановит спокойствие и гармонию, а также мирную и демократическую передачу власти".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал сцены протестов в Вашингтоне "шокирующими" и заявил, что результаты демократических выборов в США должны быть признаны.

С призывами уважать законность и с выражением обеспокоенности высказались также премьер-министр Испании Педро Санчес, глава МИД Ирландии Саймон Ковени, председатель Евросовета Шарль Мишель, лидеры ряда других стран.