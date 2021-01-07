Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:53Заразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Илон Маск, фото сделано в Берлине 1 декабря 2020 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком в мире, по оценке Bloomberg Billionaires Index. Это произошло 7 января за счет роста котировок Tesla на 4,8%.

На 10:15 по времени Нью-Йорка, состояние Маска достигло $188,5 млрд, это на полтора миллиарда больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса. Безос был самым богатым в мире с 2017 года.

Маск в курсе этих подсчетов. "Так странно, - написал он в твиттере. - Что ж, вернемся к работе".

В 2020 году котировки Tesla росли, и 6 января капитализация компании впервые достигла $700 млрд.

В публичном поле отношения Маска и Безоса выглядят непросто. Создатель SpaceX, критиковал проект Безоса Blue Origin, а Безос ставил под сомнение мечту Маска слетать на Марс. Еще одним поводом для соперничества были планы Amazon купить разработчика технологий беспилотного вождения Zoox. В июне 2020 года Маск предложил разделить Amazon за отказ ритейлера продавать книгу Алекса Беренсона о коронавирусе.

Tesla SpaceX Илон Маск Джефф Безос США Amazon Bloomberg

Новости по теме

Новости

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Выборы в США - 2020

Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Выборы в США - 2020

Горбачев увидел угрозу судьбе США как государства

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился
Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Выборы в США - 2020

Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Что произошло в Вашингтоне

Что произошло в Вашингтоне
Выборы в США - 2020

Конгресс США утвердил победу Байдена на выборах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');