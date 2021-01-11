Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами и нефтью (Brent просела к $55 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,3-0,4%, при этом лидируют в откате нефтяные бумаги.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3444,67 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1460,53 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 74,47 рубля (+0,31 рубля), золото стоит $1843,4 за тройскую унцию (+0,4%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,3% "префы"), "НЛМК" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), банка ВТБ (-0,7%), "Россетей" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции Polymetal (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Магнита" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в понедельник не исключена коррекция вниз по индексу РТС. Повышение доходности по суверенному долгу США (доходность к погашению по 10-летним казначейским бумагам в пятницу превысила 1,1% годовых впервые с марта прошлого года) подразумевает увеличение требуемой доходности и по другим классам активов, включая акции, а также возможность усиления рисков, связанных с долговой нагрузкой эмитентов. На валютном рынке в начале торгов возможно повышение доллара вслед за индексом доллара DXY (индикатор отскочил выше 90 пунктов).

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также полагает, что утром в понедельник российские акции окажутся под давлением на фоне коррекции на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $55 за баррель, а также на фоне снижения фьючерсов на американские и европейские индексы. Индекс МосБиржи после отступления ниже 3450 пунктов может продолжить снижение с целью 3400 пунктов. Этому могут поспособствовать уход рынка энергоносителей ниже $55 за баррель нефти марки Brent, а также негативная динамика на западных площадках.

В США индексы акций в минувшую пятницу прибавили 0,2-1% и завершили первую рабочую неделю 2021 года на рекордных максимумах. Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет Dow Jones.

Действующий американский президент Дональд Трамп после утверждения победы Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

Подъем цены акций производителя электромобилей Tesla Inc. (+7,8%) вывел главу компании Илона Маска на первое место в рейтинги богатейших людей мира, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (в Японии выходной - празднуется День совершеннолетия, китайский Shanghai Composite потерял 1%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,15%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Ситуация с коронавирусом в мире

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются на фоне укрепления доллара, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,19 за баррель (-1,4% и +3% в пятницу), февральская цена WTI - $51,73 за баррель (-1% и +2,8% в пятницу).

Сдерживают снижение цен ожидания новых стимулирующих мер от администрации ША Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.