Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 07 январяЗаразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Полиция опровергла сообщения о смерти полицейского в результате беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о смерти полицейского в результате беспорядков в здании Конгресса в среду.

"Сообщения СМИ о смерти офицера полиции Капитолия США (USCP) не являются точными. Хотя некоторые офицеры были ранены и госпитализированы вчера, ни один офицер USCP не скончался", - говорится в заявлении полиции Капитолия.

Ранее CNN со ссылкой на ряд источников сообщил о смерти офицера полиции, пострадавшего в результате штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками президента США Дональда Трампа. По сообщению телеканала, полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Дональда Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Штурм Капитолия

15
США Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с турецким спутником связи

Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов

Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов

Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Выборы в США - 2020

Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');