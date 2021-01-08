Полиция опровергла сообщения о смерти полицейского в результате беспорядков

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Полиция Капитолия назвала не соответствующими действительности сообщения СМИ о смерти полицейского в результате беспорядков в здании Конгресса в среду.

"Сообщения СМИ о смерти офицера полиции Капитолия США (USCP) не являются точными. Хотя некоторые офицеры были ранены и госпитализированы вчера, ни один офицер USCP не скончался", - говорится в заявлении полиции Капитолия.

Ранее CNN со ссылкой на ряд источников сообщил о смерти офицера полиции, пострадавшего в результате штурма Капитолия в Вашингтоне сторонниками президента США Дональда Трампа. По сообщению телеканала, полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Дональда Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.