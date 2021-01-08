Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 07 январяЗаразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

CNN сообщил о смерти полицейского, раненного при штурме Капитолия

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Офицер полиции, пострадавший в результате беспорядков 6 января в здании Капитолия в Вашингтоне, погиб, сообщает CNN со ссылкой на ряд источников.

В миреЧетыре человека стали жертвами беспорядков в американской столицеЧитать подробнее

Полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

Одна женщина погибла от выстрела полицейских Капитолия, когда толпа ворвалась в здание, еще трое скончались позднее.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

США Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости

Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов

Трамп признал, что не смог добиться пересмотра итогов выборов

Глава полиции Капитолия подал в отставку после беспорядков

Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве

Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Выборы в США - 2020

Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Выборы в США - 2020

Горбачев увидел угрозу судьбе США как государства

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');