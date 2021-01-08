CNN сообщил о смерти полицейского, раненного при штурме Капитолия

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Офицер полиции, пострадавший в результате беспорядков 6 января в здании Капитолия в Вашингтоне, погиб, сообщает CNN со ссылкой на ряд источников.

Полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

Одна женщина погибла от выстрела полицейских Капитолия, когда толпа ворвалась в здание, еще трое скончались позднее.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.