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Министр образования США подала в отставку после беспорядков в Капитолии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Министр образования США Бетси Девос подала в отставку вслед за министром транспорта Элейн Чао в связи с беспорядками в здании Конгресса США, сообщает The Hill.

В миреМинистр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в КапитолииЧитать подробнее

"Мы должны подчеркивать и отмечать многочисленные достижения вашей администрации в интересах американского народа", - цитирует издание заявление Девос, направленное президенту Дональду Трампу.

"Вместо этого нам приходится разгребать беспорядок, вызванный жестокими протестующими, наводнившими Капитолий США. (...) Нет никаких сомнений в том, какое влияние ваша риторика оказала на ситуацию, и для меня это поворотный момент", - отметила министр.

По словам Девос, в связи с последними событиями она подает в отставку, которая вступает в силу 8 января.

Кроме того, заявление об увольнении написала Элинор Маккэнс-Кац, помощник министра здравоохранения и социальных служб.

"Я планировала остаться, пока не произойдет смена администрации, но вчера вечером мои планы резко изменились. (...) Я видела захват здания Капитолия. Я считаю, что такое поведение было совершенно неприемлемым, и в глубине души я просто не в состоянии продолжать", - цитируют СМИ заявление Маккэнс-Кац.

Ранее о своем решении покинуть пост министра транспорта сообщила Элейн Чао.

Кроме того, в четверг подал в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли. Аналогичное решение приняли некоторые другие члены нынешней администрации США.

Штурм Конгресса сторонниками Трампа

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В тот момент там проходила ратификация результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Перед этим в Вашингтоне проходил митинг сторонников Трампа, на котором действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить конгрессменам свое недовольство "украденными" выборами.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. В результате беспорядков погибли минимум четыре человека. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к досрочному отстранению Трампа от власти.

Штурм Капитолия

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США Дональд Трамп Джо Байден Бетси Девос

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