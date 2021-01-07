Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр транспорта США Элейн Чао подает в отставку из-за произошедших накануне протестов в Капитолии во время сертификации голосов выборщиков, говорится в ее заявлении в твиттере.

"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в четверг директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли подал в отставку. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации.

Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

В среду сторонники президента Дональда Трампа через кордоны полиции прорвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования коллегии выборщиков, которая отдала победу Джо Байдену.

После восстановления порядка Конгресс утвердил результаты голосования, признав победу Байдена.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.