Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 07 январяЗаразились
на 07.01В России 3 332 142+23 541В мире 87 186 540+780 613

Министр транспорта США подала в отставку из-за беспорядков в Капитолии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министр транспорта США Элейн Чао подает в отставку из-за произошедших накануне протестов в Капитолии во время сертификации голосов выборщиков, говорится в ее заявлении в твиттере.

В миреЧто произошло в ВашингтонеЧто произошло в ВашингтонеЧитать подробнее

"Сегодня я объявляю об отставке с поста министра транспорта США. Это решение вступает в силу 11 января 2020 года", - отмечается в ее заявлении.

Ранее в четверг директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли подал в отставку. Аналогичное решение приняли некоторые другие видные члены американской администрации.

Чао стала первым министром, покинувшим свой пост из-за произошедших в среду беспорядков. Она супруга лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.

В среду сторонники президента Дональда Трампа через кордоны полиции прорвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования коллегии выборщиков, которая отдала победу Джо Байдену.

После восстановления порядка Конгресс утвердил результаты голосования, признав победу Байдена.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Штурм Капитолия

15
США Вашингтон Элейн Чао

Новости по теме

Новости

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Пелоси вслед за лидером демократов в Сенате призвала отстранить Трампа от власти

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Выборы в США - 2020

Цукерберг продлил блокировку аккаунтов Трампа

Выборы в США - 2020

Горбачев увидел угрозу судьбе США как государства

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился

Лукашенко пожелал, чтобы 2020 год не повторился
Выборы в США - 2020

Захарова назвала устаревание системы выборов причиной раскола в США

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Алиев не ждал запрета на ввоз в Россию азербайджанских помидоров

Патриарх Кирилл призвал белорусов не решать проблемы с помощью "майдана"

Выборы в США - 2020

Трамп пообещал обеспечить упорядоченную передачу власти Байдену

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');