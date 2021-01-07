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СМИ стали сообщать об отставках в администрации США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В администрации США подали в отставку директор по вопросам России и Европы в Национальном совете безопасности США Райан Тулли и заместитель советника президента Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттинджер. Как узнали источники Bloomberg, поводом для отставки стали беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.

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Также в отставку подала глава аппарата первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм. Об этом со ссылкой на заявление чиновницы сообщила CNN. Источник телекомпании уточнил, что беспорядки стали последней каплей для Гришэм.

Кроме них, в отставку подали заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рики Ничета, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и прервали заседание, на котором конгрессмены занимались сертификацией результатов выборов. Компании Facebook и Twitter заблокировали Трампу доступ к его аккаунтам.

Ранее Трамп не раз говорил, что президентские выборы он выиграл, но победу у него украли. Он и Республиканская партия пытались оспорить результаты голосования в судах и Конгрессе. 6 января он призывал своих соратников собраться у Капитолия и выразить недовольство тем, что конгрессмены могут утвердить победу Джо Байдена.

Погибли четыре человека, в Вашингтоне был введен комендантский час на 15 дней, в город были направлены дополнительные силы Нацгвардии.

После того, как Конгресс сертифицировал результаты выборов, Трамп заявил, что не признает эти результаты, но обещает, что мирно отдаст власть.

Штурм Капитолия

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Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Вашингтон Дональд Трамп Мэтт Поттинджер Белый дом Капитолий

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