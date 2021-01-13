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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
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Президент Армении госпитализирован в Лондоне с COVID-19

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян, заразившийся в Лондоне коронавирусом COVID-19, будет лечиться в больнице, сообщает в среду его пресс-служба.

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"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился в домашних условиях, госпитализирован. Болезнь протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются присущие этому состоянию симптомы - высокая температура, двустороннее воспаление легких", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что президент госпитализирован в Лондоне.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

Армения Армен Саркисян коронавирус

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