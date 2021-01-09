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Россиян не было на борту упавшего в Индонезии самолета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing авиакомпании Sriwijaya Air рухнул в море к северу от Джакарты в Индонезии, россиян на борту не было, сообщает посольство РФ в этой стране.

"9 января потерпел крушение самолет Sriwijaya Air, выполняющий рейс по маршруту Джакарта-Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

По данным азиатских СМИ, самолет рухнул в Яванское море к северу от Джакарты.

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Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолета и фрагменты тел. Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

Ранее власти Индонезии сообщили, что диспетчеры потеряли связь с самолетом Sriwijaya Air, который вылетел из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан. Прежде чем контакт с самолетом прервался, он меньше чем за минуту опустился более чем на 3 тыс. метров.

На борту лайнера Boeing 737-500 находились 62 человека, включая шестерых детей.

Власти приступили к поисково-спасательной операции.

Индонезия Sriwijaya Air

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