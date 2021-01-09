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Сотни кораблей КСИР вышли на парад в Персидский залив

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Более 700 кораблей и катеров иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) в субботу приняли участие в параде в Персидском заливе в память об аресте в этом районе в 2016 году экипажей двух американских военных катеров, передает агентство Tasnim.

По данным агентства, корабли ВМС КСИР и ополчения "Басидж", вышедшие из порта Бушир, проплыли возле острова Фарс, имеющего стратегическое положение.

12 января 2016 года ВМС КСИР задержали 10 американских моряков после того, как два катера ВМС США вошли в территориальные воды Ирана. Примерно через 15 часов после задержания американских моряков отпустили.

Tasnim отмечает, что американцев отпустили после принесения США извинений и после того, как проверка показала - появление катеров США в иранских территориальных водах носила "ненамеренный" характер.

В начале декабря издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США сообщало, что военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в частности, в связи с пришедшейся на 3 января нового года годовщиной убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Иран КСИР Персидский залив

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