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ВС США на Ближнем Востоке усилили боеготовность из-за возможной атаки Ирана

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с опасениями, что Иран может предпринять атаку против американских сил, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США.

"Пентагон обеспокоен, что Тегеран может извлечь выгоду из процесса передачи президентских полномочий в США и вывода войск США из Ирака и Афганистана, а также из близящейся годовщины убийства США иранского командира Касема Сулеймани, сказал представитель властей", - отмечает Politico.

"Все эти факторы делают благоразумным обеспечение крепкой обороны прямо сейчас в регионе", - приводит издание слова источника.

Он отметил, что речь не идет о наступательных действиях, а лишь о сдерживании Ирана от каких-либо агрессивных действий в отношении США или сил международной коалиции в регионе.

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