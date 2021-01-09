В Иордании одобрили применение COVID-вакцины компании Sinopharm

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Иордании разрешили применение вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinopharm, заявил в субботу глава иорданского Управления по качеству пищевых продуктов и медикаментов Низар Мхейдат.

"Выдано разрешение на экстренное использование (...) вакцины Sinopharm против коронавируса", - приводят западные СМИ его слова.

Мхейдат напомнил, что это второй вид вакцины, доступный в Иордании после препарата разработки Pfizer и BioNTech.

В декабре прошлого года власти дали добро на экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech, а также сообщили о заказе 1 млн доз этого препарата. Кроме того, Амман рассчитывал получить 650 тыс. доз вакцины разработки Оксфордского университета и компании AstraZeneca через программу COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам), напоминают СМИ.

Однако иорданское правительство пока не назвало даты старта вакцинационной кампании, которая должна на первоначальных этапах охватить 20-25% от 11-миллионного населения королевства, добавляют СМИ. Вакцины Pfizer и BioNTech, как ожидается, начнут поступать в страну в конце января - начале февраля.

Всего в Иордании выявлены более 305 тыс. случаев заражения COVID-19, около 4 тыс. инфицированных скончались.

Ранее вакцину Sinopharm разрешили применять ОАЭ, Бахрейн, Египет.

СМИ стало известно, что эта вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.